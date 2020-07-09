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Halle Berry, trans erkeği canlandırmayı düşündüğü için özür diledi
Halle Berry, trans erkeği canlandırmayı düşündüğü için özür diledi
Oyuncu Halle Berry, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında kendisine teklif edilen trans erkek rolünü oynayıp oynamamayı düşündüğünü söyleyince, izleyicilerden tepki aldı. Berry, gelen tepkiler üzerine özür dileyerek rolü oynamaktan vazgeçtiğini söyledi.
Kültür Sanat 9 Temmuz 2020 - 14:32

Ünlü oyuncu Halle Berry, hafta sonu sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında kendisine trans erkek rolü teklif edildiğini ve rolü oynayıp oynamamayı düşündüğünü dile getirmişti. Berry’nin bu açıklaması, izleyiciler tarafından tepkiyle karşılaşınca ünlü oyuncu sosyal medya hesabından özür diledi.

Twitter hesabından özür açıklaması yapan Berry, “Bir cisgender kadın olarak bu rolü canlandırmamam gerektiğini artık anlıyorum. Trans toplumu kendi hikayelerini anlatma imkanına sahip olmalı. Bu konuda bana birkaç gündür rehberlik eden eleştirel sohbetler için minnettarım. Dinlemeye, kendimi eğitmeye ve hatamdan ders çıkarmaya devam edeceğim. Hem ekranda hem de kamera arkasında daha kapsamlı temsil için çabalayacağıma söz veriyorum” ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncunun bu açıklamasından sonra birçok kişi tepkileri dinlediği için Berry’ye teşekkür etti.

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