Haluk BB’nin 25 yıllık birikimi: Gökten Armut Yağsa

Yıllardır BangkokBB ile sahneye çıkan, bir dönem Kargo'nun da vokalistliğini yapan Haluk BB, ilk albümü 'Gökten Armut Yağsa' ile dinleyicilerle buluştu. 25 yıllık birikimini bu albümde topladığını ifade eden Haluk BB'nin Garaj Müzik etiketiyle çıkan albümü, farklı sound'ı ve vokaliyle dikkat çekiyor. Aynılaşan müzik sektörüne karşı, farklılığı ile dikkat çeken Haluk BB ile ilk albümünü ve kariyerini konuştuk...

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Gökten Armut Yağsa kaç yıllık bir serüvenin meyvesi oldu?

Yeni yazdığım şarkılar da var, eski şarkılar da. Albümün açılış şarkısı Kim Kaldı’yı 1993’te yazdım. Bir kısmını Maçka Parkı’nda yazdım. Mesela Armut’u… 25 yıla yaklaşan bir birikimden seçtim. Bestelerin arasından yapabileceğimiz şarkıları eledik önce. Albümü Alper Anık ile beraber yaptık. Besteleri oluşturmak 1,5 ayımızı aldı. Totalde 3 ayda falan albüm bitti. Dinleyicilere ulaşması ise bir yılı buldu.

Normalde girişi single ile yaparlar ama sen albümle giriş yaptın. Nasıl verdin bu kararı?

Ben biraz eski usül seviyorum. Single, single da çıkabilirdi. Çok fazla şarkı var ve bunları da bir şekilde insanlarla paylaşmak istiyorum. Gerçek bir albüm oldu benim için. Yaşanmamış bir şey neredeyse yok albümde. Her şarkı bir gerçekliğe ve yaşanmışlığa dayanıyor.

Albümü dinlediğimizde mütereddit, kendisini dizginlemeye çalışan, dış dünyaya karşı da biraz ürkek bir, sahiplenilmek istenen bir adam görüyoruz. 25 yıl bunlara tekabül ediyor mu?

Aslında benim hayatımdan bir kolaj gibi oldu. Gördüğüm ya da yaşadığım şeylerden. Kendim zaten çok karamsar bir adamım. Albümü tek başıma yapıyor olsaydım, çok dinleyebileceğimiz bir albüm olmazdı, ben de dinler intihar ederdim herhalde (Gülüyor). Çok karanlık bir yanım var.

Neden o karanlık?

Bence ben bununla geldim. Özde olan bir şey bu. Şöyle hayatıma baktığımda, başka türlü de olamazdı herhalde. Birçok şey… Neticede çok neşeli de gözüksem, çekilmez bir iç dünyam var. Fırtınalar, anksiyeteler, paranoyalar… Ama bir şekilde bununla yaşamayı da öğrendim.

DAHA ÇOK KENDİMLE DERDİM VAR

Albüm de bunlarla biraz dalga geçiyormuşsun da gibi…

Albümün sözlerini şarkıları bilmeden okusam, damar bir albüm zannederim. Hüzünlü bir konuyu neşeli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü, ciddiye aldıkça hayat seni acıtıyor. Bir şeyi ne kadar kafaya takarsan o oluyor. Bir kontrast yakalamaya çalıştım. Müzik yapan insanın bir derdi vardır ve onu anlatır.

Senin derdin neydi?

Anlattığım şeyler… Daha çok kendimle derdim var. Dünyayı ve kendimi değiştiremeyeceğimi anladım. Akıl sağlığını yitirmeden devam etmenin anahtarı da bununla yaşamayı öğrenmek herhalde. Bir de bu hastalıklı çağda, sağlıklı olma iddiası bence çok hastalıklı. İstesen de olamazsın. Her şey hastalıklı. Hoşgörümüzü, birbirimize karşı saygımızı kaybettik. Bunlar vardı, şimdi yok mesela.

BangkokBB ve Kargo’da da yer aldın vokalist olarak… Bu albümde tek başına olmak nasıl bir duyguydu?

BangkokBB’den başlayayım anlatmaya. 2000 yılında, Selçuk Oktay ile kurduk grubu. 18 yıldır aynı grupla çalışıyoruz. 22-23 senelik bir dostluğumuz var. BangkokBB kurulduğu günden beri hep sahnedeydi. Biz BangkokBB ile belki 1800 civarında sahne yapmışızdır. 25 yıldır sahnedeyim. 18 senesi BangkokBB ile geçti. Orası bambaşka bir şey. Müzik de başka. Kargo’ya gelince. Oradaki işim çok daha zordu. Benden önce 3 vokalist vardı. 3 vokalistin söylediği albümlerden oluşan bir repertuarı seslendirdim. Bir kısım fanlar beğendi, bir kısmı beğenmedi. Bu albüme gelirsek… Tek başımaydım. Kendimi rahat ettirebilecek bir şey yapmaya çalıştım. “Şurada şöyle söylemeliyim”, durumu yoktu. Şarkıcı olarak var olma mücadelem var. Ben bir üsluba sahibim. Üslubun varsa, varsın aslında. Bu albümde bugüne kadar gösterdiğim üslubumu gösterdim.



ÖNEMLİ OLAN DEVAM ETTİRMEK

Bu albüm ne öğretti sana?

Boş geçirmemişim zamanımı (Gülüyor). Yapabileceğimi gösterdi. Şu anda otursam, iki ay içerisinde ikinci albümü yapabilirim. Çok karamsardım. Artık hiçbir şey olmayacağını düşünmeye başlamıştım. Benim nihai hedefim kendi albümümü çıkarmaktı. Başardım gibi geliyor. Önemli olan da bunu devam ettirebilmek.

Bundan sonraki albümün çalışmaları başladı mı?

3 şarkıyı hazırladım. Bu albümde 8 şarkı var, o albümde 12 şarkı olması güzel olur. Sürekli eski defterleri karıştırıyorum, sürekli nakaratlar, şarkı sözleri düşünüyorum.

Albüme dönelim… İblis’te de “Sırtımda kocaman bir iblis” sözleri dikkat çekici. Senin sırtındaki o iblis nedir?

Hepimizin sırtında iblisler var. Kilo vermeye çalışıyorsun, buzdolabında bir pasta var, yersen kilo alacaksın… Bunun gibi iblisler çok. Bu şarkılarla aşina olduğumuz duyguları anlatmaya çalışıyorum aslında. Benim için obezitedir bu, senin için şeker bağımlılığıdır. Uzun süreler bocaladım ama en sonunda, “Ben buyum, bununla yaşamayı öğrenmem lazım” dedim. Olabildiğince her şeyi kendi içimde yaşayıp, kimseye zarar vermemeye çalışıyorum.

Bundan sonrası için nasıl hayaller var?

Bu şarkıları hep canlı söylemek, paylaşmak istiyorum. Nasıl olacağına dair çok da fazla düşünmüyorum. Şimdi, ikinci albümü nasıl yaparım diye düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Albüm çıktıktan sonra biraz boşluğa düştüm (Gülüyor).