Haluk Bilginer’den kadınlara kötü davranan erkeklere şarkılı sitem

Kült filmlerin yönetmeni Ezel Akay'ın son filmi ‘9 Kere Leyla'nın ilk teaserı paylaşıldı. Haluk Bilginer fragmandaki şarkıya sesiyle hayat verdi. Erkeklerin erkeklere eleştirisi niteliğindeki eğlenceli şarkı dikkat çekti.

‘FİKRİ PİS VİCDANI PİS ADAM’

Bilginer’in seslendirdiği şarkının sözleri filmin yönetmeni Ezel Akay ve Uğur Saatçi’ye ait. Şarkının bestesi ise Ender Akay tarafından yapıldı. Şarkının sözleri ise şöyle:

“Fikri pis vicdanı pis adam

İçi dışı başka yozlaşmış adam

Aklın fikrin seksen sekiz

Kadın katili içinde pis

Malsın Adem malsın

İçindeki şeytan ruhunu alsın

Varsa yoksa seksen sekiz

Bu dünyada neden varsın

Gelsin Nergis seksen sekiz

Gitsin Leyla seksen sekiz”

YILDIZLAR BİR ARADA

Filmde Haluk Bilginer’in yanı sıra Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy oynuyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin sona erdiği film Mart ayında vizyona girecek.