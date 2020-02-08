Haluk Bilginer’den kadınlara kötü davranan erkeklere şarkılı sitem

Kült filmlerin yönetmeni Ezel Akay'ın son filmi ‘9 Kere Leyla'nın ilk teaserı paylaşıldı. Haluk Bilginer fragmandaki şarkıya sesiyle hayat verdi. Erkeklerin erkeklere eleştirisi niteliğindeki eğlenceli şarkı dikkat çekti.
‘FİKRİ PİS VİCDANI PİS ADAM’
Bilginer’in seslendirdiği şarkının sözleri filmin yönetmeni Ezel Akay ve Uğur Saatçi’ye ait. Şarkının bestesi ise Ender Akay tarafından yapıldı. Şarkının sözleri ise şöyle:
“Fikri pis vicdanı pis adam
İçi dışı başka yozlaşmış adam
Aklın fikrin seksen sekiz
Kadın katili içinde pis
Malsın Adem malsın
İçindeki şeytan ruhunu alsın
Varsa yoksa seksen sekiz
Bu dünyada neden varsın
Gelsin Nergis seksen sekiz
Gitsin Leyla seksen sekiz”
YILDIZLAR BİR ARADA
Filmde Haluk Bilginer’in yanı sıra Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy oynuyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin sona erdiği film Mart ayında vizyona girecek.