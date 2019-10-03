Haluk Bilginer’in yeni dizisi Alex Rider’da Dr. Greif rolünde karşımıza çıkacak

Şahsiyet dizisindeki Agah Bey rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü’ne aday olan Haluk Bilginer, şimdi de Romanya’da çekilen Alex Rider dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilginer, genç bir ajanın heyecan dolu macerasını konu alan dizide kötü adam Dr. Greif karakterini canlandıracak.

Dizinin senaristliğini ise The Borgias ve The Bletchley Circle gibi önemli yapımların sahibi, BAFTA Ödüllü senarist Guy Burt üstlendi. Dizi, Anthony Horowitz’in yazdığı Point Blanc adlı kitaptan uyarlandı ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.



Başrol Alex Rider karakterini ise Otto Farrant canlandıracak. Dizinin bilinen diğer oyuncuları arasında Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O'Connor ve Ronkee Adekoluejo gibi isimler bulunuyor.