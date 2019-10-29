Haluk Levent, 29 Ekim coşkusunu Samsun’da yaşadı

Samsun’da Cumhuriyetimizin 96’ıncı yaşının coşkusunu yaşayan Haluk Levent şarkıları ile binlerce Samsunluya eğlenceli anlar yaşattı.

Coşkulu bir şekilde geçen konseri seyirciler anbean telefonlara kaydetti. Samsun’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Levent, binlerce insanı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve “Bu nasıl bir kalabalık, ben böyle bir şey görmedim. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!” dedi.



Zaman zaman seyircilerin arasına inen Levent, dün doğum günü olan ve bundan 20 yıl önce kaybettiğimiz Ahmet Kaya’yı da unutmadı ve “Acı Çekmek Özgürlükse” şarkısını seslendirdi. (İHA)