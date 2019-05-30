Haluk Levent 5 yıllık suskunluğunu bitirdi!

Haluk Levent, 5 yıldır albüm çıkarmıyordu. AHBAP ile birlikte binlerce kişiye yardım eli uzatan Levent, 5 yılın ardından 'Tam Bana Göre' albümü ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AHBAP ile birlikte ihtiyacı olanlara sosyal yardımda bulunan, çevreye, doğaya, hayvanlara sahip çıkan Haluk Levent, Tam Bana Göre isimli albümü ile dinleyicilerin karşısında… 26 yıllık müzik kariyeri bulunan Levent, hiç bu kadar ara vermemişti. 5 yıldır herhangi bir albüm yayınlamayan Levent’in Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yarın yayınlanacak albümünde 10 şarkı bulunuyor.

Levent'in 15. albümü olan bu çalışmadaki 3 şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal üstlenirken, 7 şarkı Yıldıray Gürgen tarafından hazırlandı.

100 ŞANSLI KİŞİ KLİPTE ROL ALDI

Albümün çıkış şarkısı söz ve müziği Cem Özkan'a düzenlemesi Yıldıray Gürgen'e ait ‘Tek Geçerim' olarak belirlendi. Beykoz Kundura Fabrikası ve çeşitli iç/dış mekanlarda Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen video klip, 2 gün süren çekimler sonunda tamamlandı. Haluk Levent'e klipte, sahnede eşlik eden grubu ve twitter aracılığıyla sanatçının sorduğu soruyu doğru cevaplayan ilk 100 kişi de eşlik etti.