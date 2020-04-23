Haluk Levent arabalı vapurda 23 Nisan konseri verdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılında İzmir'de sıra dışı bir konser verdi. Corona virüsü salgını nedeniyle Körfez'de arabalı feribot üzerine kurulan platformda hayranlarına konser veren ünlü şarkıcıya İzmirliler de evlerinin ışıklarını açıp kapatarak eşlik etti. Konser sonunda Haluk Levent, konser gelirini hayatını Covid-19’dan kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı.

İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılını Haluk Levent konseriyle kutladı. Corona virüsü önlemleri kapsamında 22 Nisan akşamı yapılan konserde Levent, Körfez'de bir feribottan tüm İzmir'e şarkı söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konseri kıyı hattındaki İzmirliler de balkonlarından izledi. Levent'in şarkılarına eşlik eden İzmirliler ışıklarını açıp kapatarak konsere katıldı.

Sosyal mesafe kuralı gereği Levent konsere orkestrayla değil üç müzisyenle çıktı. Ses ve ışık sistemiyle donatılmış feribot aynı zamanda Körfez'de büyük bir görsel şölen de yarattı. Levent'e feribotta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer eşlik etti.

“İZMİR BİZİ DUYUYOR”

Haluk Levent, “19 Mayıs'ın yüzüncü yılında Samsun'daydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılında ise İzmir'de konser verme şansına sahip oldum” dedi. Levent, ışıklarını açık kapatan İzmirlileri gördükçe “İzmir bizi duyuyor. Bu yanıp sönen ışıklar için şarkı söyleyeceğiz. corona virüsü salgını nedeniyle evlerimizden çıkmamak durumundayız. Böyle bir talihsizlik oldu. Ancak bu yıl da yüreğimizdeki coşku meydanlardaymışız gibi olacak” şeklinde konuştu. Rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya adadığı İzmir şarkısını da söyleyen Levent, konserini İzmir Marşı ile bitirdi.

Haluk Levent, konser gelirini hayatını Covid-19'dan kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı.