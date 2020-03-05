Haluk Levent: ‘Çocuğun ırkı, milliyeti, dini olmaz’

AHBAP çatısı altında Suriyeli çocuklar için su ve mama yardımları yapan ve birtakım sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Haluk Levent, “Bir kere çocuğun ırkı, milliyeti, dini olmaz. O küçücük bir çocuk. Onun suçu yok" dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen, ‘Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır' isimli söyleşi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı. Söyleşiye, AHBAP Platformu ve Dernek Kurucusu Haluk Levent, psikolog Emine Coşkun Sarılar ve avukat Betül Öztulum konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile çok sayıda vatandaş izledi.

“KADINLARIN CESARETLİ OLMASINI İSTİYORUM”

Söyleşi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, kadına şiddetin gösterildiğinden ya da kendi gördüklerinden çok daha fazla olduğunu söyledi. Şiddet gören birçok kadının sessiz kaldığını belirten Levent, şöyle konuştu: “Birçok kadın maalesef ‘yuvam bozulmasın, birlik bozulmasın, düzen bozulmasın, çocuklarımızın durumu var' diye belki de 5 kat 10 kat durumda sayılar var. Kesinlikle bir şikâyete gitmiyorlar. Bir karakola gitmiyorlar. Hâlbuki kendi çocuklarının geleceği için bunu yapmak zorunda.

“KARAKOLA GİTMELİLER”

En azından kadınlarımız karakola gitmeli. Ben şiddet gören tüm kadınların yanındayım ve bizler Ahbap Platformu olarak da yanındayız. Bizler kadınların cesaretli olmalarını istiyoruz. ‘Aman bana bir şey olmasın, yuvama bir şey olmasın' diye değil dünyaya geliş amacında yuvadan daha öncelikli insan onuru vardır, çocukların onuru vardır. Onlar için seslerini çıkartmalarını istiyorum.”

“SU, MAMA YARDIMI YAPTIK, TEPKİ ALDIK”

Sınırdaki bebek ve çocuklara yaptıkları yardım nedeniyle tepki gördüklerini belirten Levent, “Geçtiğimiz günlerde sınırda yaşanan manzaraları gördüğümüzde oradaki çocukların durumuna çok üzüldük. Oradaki çocuklara ve bebeklere su ile mama desteği verilmesini istedik. Ama çok tepki aldık. Bir kere çocuğun ırkı, milliyeti, dini olmaz. Çocuk o. O küçücük bir çocuk. Onun suçu yok. Diyorlar ki ‘bu kadar doğurmasalardı' ama doğmuş. Bunu söyleyen zihniyet aynı zamanda bir sokak köpeğini alıyor, sokak köpeğinin ne kadar zavallı olduğunu diğer tweet’te yazıyor. Bizler onların tedavisi için, su, mama, bez ihtiyaçları için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz insanız. İnsan onuru her şeyden üstündür” diye konuştu.