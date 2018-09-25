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Haluk Levent geri döndü! AHBAP’ı bırakmıyor…
Haluk Levent geri döndü! AHBAP’ı bırakmıyor…
Twitter'de kendisine yönelik edilen küfürlerin ardından Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) başkanlığını bıraktığını açıklayan Haluk Levent, bu kararından geri döndü.
Kültür Sanat 25 Eylül 2018 - 17:20

Haluk Levent, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden ve Türkiye’yi şoke eden İsmail Devrim ile ilgili attığı tweet’lerin ardından lince uğramış, birtakım medya mensupları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da CIA’ye çalıştığı yönünde ithamlarla karşı karşıya kalmıştı.

Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Levent, AHBAP’taki başkanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Bugün yeni bir açıklama yapan Levent, başkanlığı bırakma kararından geri döndüğünü belirterek, “Zorunlu açıklama; başkanlığı bırakır bırakmaz saldırılar başladı. Yok darbe, yok CIA. Bildiğiniz gibi yıl sonunda görevi bırakacaktım zaten.
3 ay daha görevde kalmaya karar verdim. Umarım bir başkan buluruz o zamana kadar. Gitmiyorum ülen! AHBAP'lar yalnız değil!” açıklamasını yaptı.

Ünlü rock’çının bu açıklaması takipçilerini sevindirdi.

haluklevent
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