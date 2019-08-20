Haluk Levent İzmir’deki yangın için çağrıda bulundu, Tunç Soyer harekete geçti

Haluk Levent, İzmir'de bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili, "Harekete geçelim" çağrısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AHBAP'ın kurucusu Levent'e ulaşarak, seferberlik başlatacaklarını, 30 Ağustos'ta Levent'i İzmir'e beklediklerini söyledi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde önceki gün çıkan ve Seferihisar’a da sıçrayan, 500 hektar ormanlık alanın yok olmasına yol açan yangınla ilgili AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, bir öneride bulunmuş ve “Eylem lazım, pratik lazım, güç olalım, ranta fırsat vermeyelim, Bakanlıktan tarih alalım, İzmir’in dağlarına fidanları dikelim” demişti.

Levent’in bu önerisine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den destek geldi. Soyer’in kendisine ulaştığını belirten Levent, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Tunç Soyer, twitimi görmüş. ’30 Ağustos'ta seni tüm İzmir bekliyor’ dedi. Seferberlik başlatacağını söyledi. Hep birlikte planlar yapacağız. Hep birlikte başaracağız yanan her bölgeyi 2 kat yeşillendireceğiz” açıklamasında bulundu.