Haluk Levent ‘Kral Çıplak’ ile geri dönüyor

Ahbap Derneği’nin kurucusu, Türk Rock Müziği’nin usta isti Haluk Levent, YouTube üzerinden yayınlanacak olan yeni programı ‘Kral Çıplak’ ile geri dönüyor. Talk show programıyla bir çok sürprize imza atmaya hazırlananLevent 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs'ta ilk programıyla müzikseverlerle buluşacak ve birbirinden özel konukları ve izleyicileri interaktif olarak ağırlayacak. ‘Kral Çıplak’ta sevenleri için canlı performanslara gerçekleştirilecek olan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak.