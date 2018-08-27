Haluk Levent, kurban olacakken kaçan danayı satın aldı

İyilik hareketi AHBAP'ın kurucusu ve rockçı Haluk Levent, Kurban Bayramı'Nın 1. gününde Rize'den denize atlayıp, yüzerek Trabzon'a ulaşan danayı satın aldıklarını açıkladı.

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Kurban Bayramı’nın en ilginç haberi, kesilmek üzereyken Rize’den kaçarak denize atlayan ve iki gün boyunca yüzerek Trabzon’a ulaşan danaydı…

Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan dana sahibi Metin Yalçın’a teslim edilmişti. Yalçın, bugün “Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

ALMAYI DÜŞÜNDÜKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Danayla ilgili iki gün önce açıklama yapan Levent, hayvanı satın almaya niyetli olduğunu söylemişti.

Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada danayı satın aldıklarını ve yarın İzmir Kemalpaşa’daki çiftliğe göndereceklerini açıkladı.