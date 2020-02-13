Haluk Levent parayı sevenleriyle ezecek

Haluk Levent, 200 öğrenciye her ay 300 TL burs sözü alarak yer aldığı reklam filminde kendisinin de para kazandığını belirterek, "Sizinle beraber ezeceğiz parayı" dedi.

Haluk Levent yeni bir bebek bezinin reklamında oynamak için kamera karşısına geçmişti. Kurduğu AHBAP ile ihtiyacı olanlara yardım eden, öğrencilere burs veren Levent, reklam karşılığında ‘200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız' şartını dile getirdi. Levent’in bu şartı kabul oldu. Öğrencilerin bursları dün itibarıyla yatmaya başladı.

‘BANA DA PARA VERDİLER’

Ünlü rockçı alkış toplayan bu hareketi sonrasında Twitter’dan bir açıklama daha yaptı. “Tüm haberlerde benim 200 öğrenciye burs karşılığında reklam filminde oynadığım yazıyor. Eksik bilgi bu” diyen Levent, “Bana da para verdiler. Sizinle beraber ezeceğim parayı” ifadelerini kullandı.