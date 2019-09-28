Haluk Levent şehir eşkıyalarını paylaşarak uyardı: “Caydırıcılık şart!”

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde iki polise mukavemet eden ve üzerine yürüyen iki şehir eşkıyası tutuklandı. Sosyal medyanın gündemine oturan ve bir üniversite öğrencisini dövüp gasp ettikleri öğrenilen, 21 yaşındaki Nihat Y. ile 24 yaşındaki Burak B.’nin tutuklanma videosu da sosyal medyada yayınlandı.

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, söz konusu videoyu kendi hesabından paylaştı ve şöyle yazdı:

“Videonun sonunda içimiz rahatlıyor değil mi? Ama bizlerin içi rahatlarken sorununu sosyal medyaya dökemeyen ve bu tür olaylar sebebiyle acı çeken ne çok vatandaşımız var.. Çözüm biraz meşakkatli.. Caydırıcılık şart! Meclis.. Yasa.. Kanun.. Acilen!”