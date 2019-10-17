Haluk Levent, yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili harekete geçti

Yaptığı sosyal yardımlarla büyük takdir toplayan AHBAP’ın kurucusu ve rockçı Haluk Levent, ‘Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı’ bölümlerinde özel yetenek sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara cevap verdi.

Levent, Twitter’dan bir açıklama yaparak, yarın YÖK ile buluşacağını duyurdu:

“Güzel sanatlar için ‘yetenek sınavının kaldırılması’ konusu var gündemde. Öğrenci kardeşlerimin ısrarlı tacizleri twitleriyle kapıdan bacadan girmeleri yolda önümü kesmeleri sonucu konuyu görüşmek üzere yarın YÖK'e uğrayacağım. Merak etmeyin ülen Haluk abiniz yanınızda.”