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Haluk Levent’e balkondan taze ayran
Haluk Levent’e balkondan taze ayran
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde konser veren Türk rock müziğinin güçlü ismi Haluk Levent, kendisini balkondan izleyen vatandaşlara şarkıyla seslenip ayran istedi. Ünlü sanatçı isteğini kısa sürede yerine getiren apartman sakinlerinin gönderdiği bir bardak ayranı "Ev yoğurdundan yapılmış" diyerek kana kana içip, şarkılarını söylemeye devam etti.
Kültür Sanat 26 Ağustos 2018 - 09:23

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hayranlarına yayımlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ‘Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide de oynamayı çok istediğini anlatıp Kanuni Sultan Süleyman rolünü canlandıran Halit Ergenç ile de görüştüğünü ve dizinin rüyasına bile girdiğini anımsatan Levent, “Ben hep o dizide oynamak istedim” diye konuştu.

İZMİR MARŞI’YLA TAMAMLADI

Sevilen şarkılarını seslendirip hayranlarıyla bol bol selfie yapan, dans da eden Haluk Levent, 2 saatten fazla süren konserini İzmir Marşı’yla tamamlayıp sahneden alkışlarla ayrıldı.

İHA

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