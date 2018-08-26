Haluk Levent’e balkondan taze ayran
Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hayranlarına yayımlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ‘Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide de oynamayı çok istediğini anlatıp Kanuni Sultan Süleyman rolünü canlandıran Halit Ergenç ile de görüştüğünü ve dizinin rüyasına bile girdiğini anımsatan Levent, “Ben hep o dizide oynamak istedim” diye konuştu.
İZMİR MARŞI’YLA TAMAMLADI
Sevilen şarkılarını seslendirip hayranlarıyla bol bol selfie yapan, dans da eden Haluk Levent, 2 saatten fazla süren konserini İzmir Marşı’yla tamamlayıp sahneden alkışlarla ayrıldı.
İHA