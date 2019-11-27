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Haluk Levent’i mest eden minik
Haluk Levent’i mest eden minik
Anlasana şarkısını söyleyen minik kız Haluk Levent'i mest etti.
Kültür Sanat 27 Kasım 2019 - 12:37

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ve TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye’yi taklit eden köy çocukları internette büyük ilgi gördü. Aynı programdaki gibi mizansen yapan çocuklardan birisi Anlasana şarkısını seslendirdi.

4-5 yaşlarındaki küçük kızın performansına Haluk Levent de hayran kaldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, “Ülen yerim sizi üleennn! Sıfır detone. 9 saniyedeki nefesi kontrolü harika. Bu ufaklıklarla bir konser çok güzel olur” dedi.

İŞTE, MİNİK KIZIN O PERFORMANSI

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