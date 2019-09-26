Haluk Levent’in isyanı: “Ben bir müzisyendim, geldiğim duruma bak!”

AHBAP ile ihtiyacı olanlara el uzatan ve bugüne kadar birçok kişinin yardımına koşan Haluk Levent, esprili bir paylaşımda bulundu.

Haluk Levent, son yıllarda kurucusu olduğu AHBAP ile yüzlerce insanın yardımına koştu. Hastalığı olan, ihtiyacı olan insanlara ayrdım elini uzatmak için gecesini gündüzüne katan Levent, bu süreçte müzik kariyerini de sürdürdü.

Zaman zaman Twitter’dan esprili paylaşımlarda bulunan Haluk Levent, bu kez de ne kadar yoğun olduğunu komik bir şekilde takipçileri ile paylaştı. Whatsapp uygulamasındaki konuşmaların ekran görüntüsünü paylaşan ünlü rockçı, şöyle dedi:

“Şu görüntüyü paylaşmak istedim. Yemin ederim kaçacağım bu diyardan! Ben bir müzisyendim geldiğim duruma bak.

Müzik bitti gitti geçmiş olsun.”