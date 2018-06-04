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Haluk Levent’te Fransızca opera sürprizi
Haluk Levent’te Fransızca opera sürprizi
Türk rock müziğinin başarılı ismi ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, 'Çeyrek Asır Açıkhava Konserleri' turnesinin ilk durağında Ankaralı sevenleriyle buluştu. Sahnede Fransızca opera söyleyen Levent'i 3 bin 500 kişi dinledi. 
Kültür Sanat 4 Haziran 2018 - 12:47

Haluk Levent, ODTÜ’de 3 saat sahnede kalırken, birçok sürprize de imza attı. Zaman zaman şarkılarını seyircilerin arasında söyleyen Levent, daha önce Twitter'dan söz verdiği bir hayranıyla sahnede dans etti. Gecenin bir başka sürprizi de sahneye konuk olan ‘3 Soprano' grubunun şarkılarına eşlik eden Levent, sahnede Fransızca opera söyledi.

Levent, 5 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro, 9 Ağustos Denizli Açıkhava Tiyatrosu, 10 Ağustos Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos Marmaris Amfi Tiyatro, 26 Eylül İzmir Açıkhava Fuarı, 29 Eylül İstanbul Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi ve 30 Eylül'de ise Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

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