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Haluk Levent’ten bayramda yüzerek kaçan ‘Ferdinand’a ziyaret
Haluk Levent’ten bayramda yüzerek kaçan ‘Ferdinand’a ziyaret
Sanatçı Haluk Levent, Trabzon'da Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçan ve günler sonra denizde bulunmasının ardından satın aldığı "Ferdinand" isimli danayı Kemalpaşa ilçesindeki barınağında ziyaret etti.
Kültür Sanat 9 Eylül 2018 - 15:35

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9 Eylül konserinde sahne almak için kentte gelen Levent, Kemalpaşa’daki hayvan barınağına geçti. Barınak yetkilisi Sibel Çakır’dan dananın sağlık durumu hakkında bilgi alan Yüksel, bir süre ilgilendiği hayvana yem verdi. Haluk Levent, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferdinand’ın yeni evinde çok mutlu olduğunu, veteriner kontrolünde hayatını sürdürdüğünü söyledi.

“FERDINAND BİR SEMBOLDÜR”

Tuzlu suda kalmasından dolayı sağlık sorunları yaşayan hayvanın tedavisinin sürdüğünü belirten Yüksel, “Son dönemde gözleri oyulmuş, istismara uğramış hayvanları gördükten sonra Ferdinand bir semboldür. O kadar çok içimiz acıyor ki. Şunu söylemeye çalışıyoruz, çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden doğa, insan ve memleket sevgisini gösteremeyiz.” dedi. Sanatçı Yüksel, benzeri hayvan barınaklarına mama yardımı yapılması konusunda da sosyal medyadan destek çağrısında bulunacağını aktardı.

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AA

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