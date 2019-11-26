Haluk Levent’ten esprili paylaşım: “Ödülü Bilginer aldı, açıklamayı ben yaptım”

Şarkıcı Haluk Levent, oyuncu Haluk Bilginer'in 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almasıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteri ile 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer’e tebrik mesajı yağıyor. Bilginer ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlar arasında hatalı olanlar da vardı.

Bir sosyal medya platformu, Haluk Bilginer yerine AHBAP’ın kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent’in açıklama yaptığına dair bir hata yaptı. Bu hatayı kendi Twitter hesabından paylaşan Levent ise şöyle dedi:

“Adamım, Türkiye'nin en baba oyuncusu ve bence dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi Haluk Bilginer, Emmy ödülünü almış ben uyurken… Ve ödülü alırken açıklamayı da ben yapmışım ben uyurken…”