Haluk Levent’ten genç kızlara ‘Güleda’ mesajı

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Isparta’da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye” mesajını paylaştı.

Isparta'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili sosyal medyada açılan “#güledacankel” ve “#güledaiçinsusma” gibi hashtaglerle yaşanan olaya tepkiler sürüyor. Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabında yaptığı paylaşımla genç kızlara tavsiyelerde bulundu.

Levent, #guledacankelpaylaşım hashtag’iyle attığı tweet’te, “El bebek büyüt, yeme yedir. Tek umudun kızının okuması, mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin! Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizden en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın! Lanet okuyun sevgiye” ifadelerini kullandı.