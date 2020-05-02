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Haluk Levent’ten heyecanlandıran YKS açıklaması
Haluk Levent’ten heyecanlandıran YKS açıklaması
AHBAP Başkanı Haluk Levent, YKS'nin tarihi ile ilgili bakanlıklarla görüştü. Öğrencilerin talebini yetkililere aktaran Levent'in ilk izlenimi ise oldukça olumlu...
Kültür Sanat 2 Mayıs 2020 - 15:30

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) erkene alınmaması talebi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

İZLENİMİ OLUMLU

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Levent, “Sabahtan beri AHBAP Başkanı sıfatıyla Milli Eğitim başta olmak üzere 3 bakanlıkla görüşmelerde bulundum. Gençlerin isteklerini beklentilerini belirttim.

Pazartesi konu Bakanlar Kurulu’nda. ‘Haluk abi izlenimin ne?’ diyecek olursanız emoji ile belirteyim: :) #ykstarihinedokunma”

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Son güncelleme: 16:10 - 02.05.2020
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