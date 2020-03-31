Haluk Levent’ten kritik uyarı: ‘Bizi devlet kurumlarıyla karşılaştırmayın’

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP ile uzun zamandır ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. AHBAP, son olarak corona virüsü salgınından dolayı yardıma muhtaç aileler için harekete geçti. Haluk Levent’in başlattığı kampanyaya sanatçılar, sporcular ve birçok isim katıldı. Bu kampanyada toplamda 10 bini aşkın ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yardım toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün başlattığı yardım kampanyası ile AHBAP’ın kampanyaları sosyal medyada kıyaslandı.

‘YAPTIKLARIMIZI KIYASLAMAYIN’

Haluk Levent, bunun üzerine bir tweet atarak kendilerinin devlet kurumlarıyla karşılaştırılmamasını istedi. Ünlü sanatçının tweet’i şöyleydi:

“AHBAP olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. AHBAP, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum.”