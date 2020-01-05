Haluk Levent’ten Sibel Ünli’nin ardından burs kararı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı tüm Türkiye gibi sanatçıları da yasa boğdu.

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli, son paylaşımlarında “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadelerini kullanmıştı. Ailesi, genç Sibel için iki gün önce kayıp ilanı verdi.

İntihar ettiği belirlenen Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulundu. Tüm Türkiye, genç Sibel’in bu intiharına üzüldü. Sanatçılar da Ünli ile ilgili üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Ahbap yönetimi ile görüştüğünü, 50 kişilik aylık 300 TL bursu 100 kişiye çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Diğer isimlerin de mesajları şöyleydi:



