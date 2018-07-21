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Haluk Levent’ten ‘sosyal medya’ tepkisi: ‘Öğrendim ki iblisler çok fazla…’
Haluk Levent’ten ‘sosyal medya’ tepkisi: ‘Öğrendim ki iblisler çok fazla…’
Ünlü rock'çı Haluk Levent, "Sosyal medya sayesinde öğrendim ki bu iblisler çok fazla" şeklinde isyan etti.
Kültür Sanat 21 Temmuz 2018 - 16:45

AHBAP’ın da kurucusu olan Haluk Levent, son dönemlerde yaşanan istismar, katliam gibi olaylara farklı bir şekilde tepki gösterdi. Sosyal medya için “Keşke olmasaydı” diyen Levent, Twitter’dan “İnsana, barışa ve kardeşliğe olan bütün hayallerimi yıktı. Eskiden kötüler az sanardım. Sosyal medya sayesinde öğrendim ki bu iblisler çok fazla. Cehalet daha da fazla. Lan biz nasıl baş edeceğiz bunlarla? Edeceğiz tabii ki bedenimiz yok olana dek” mesajını attı.

Levent’in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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