Haluk Levent’ten sürpriz açıklama: Çok dost kaybedebilirim
Sosyal sorumluluk denilince akla ilk gelen oluşumlardan birisi olan AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Twitter’dan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.
Levent’in paylaşımı şöyleydi: “3 yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!”