Haluk Levent’ten sürpriz açıklama: Çok dost kaybedebilirim

AHBAP'ın kurucusu rockçı Haluk Levent, telefonuna gelen mesajların son yıllarda oldukça arttığını ve dönüş yapamadığı için çok dost kaybedebileceğini esprili bir şekilde dile getirdi.

Sosyal sorumluluk denilince akla ilk gelen oluşumlardan birisi olan AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Twitter’dan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.

Levent’in paylaşımı şöyleydi: “3 yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!”



