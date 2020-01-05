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Haluk Levent’ten yeni şarkı müjdesi
Haluk Levent’ten yeni şarkı müjdesi
Önümüzdeki günlerde yeni bir parça yayınlamaya hazırlanan Haluk Levent, giyim tarzını kendisinin yarattığını söyledi.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 5 Ocak 2020 - 11:09

Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de takım elbise bakan Levent, önümüzdeki günlerde yeni bir şarkı yayınlayacağını müjdeledi.

KENDİ TARZINI KENDİ YARATIYOR

AVM’de kısa bir alışveriş yapacağını söyleyen Levent, “Kendi tarzımı kendim yaratıyorum, kimseye danışmıyorum kendim gibi olmayı ve davranmayı seviyorum bu da insanların bana ilgisini daha da arttırıyor. Elimde geldiği kadar, sağlığım müsaade ettiği sürece her zaman da böyle olacak” diye konuştu.

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