Haluk Levent’ten YÖK’e ‘yetenek sınavı’ ziyareti

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, 14 bölümde yetenek sınavının kaldırılmasıyla ilgili bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü. Levent, görüşmenin ardından, YÖK yetkilerinin kendisine bir rapor verdiğini belirterek, "Ekibimizle çalışıp sizleri sonra bilgilendireceğiz" dedi.

Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinde yetenek sınavının kaldırılacağı iddiası dün sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, AHBAP Genel Başkanlığı görevini de üstlenen sanatçı Haluk Levent’e ‘bir çözüm bulunması’ konusunda mesajlar gönderdi. Levent, dün akşam kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla konuyla ilgileneceğini bildirdi: “Güzel sanatlar için ‘yetenek sınavının kaldırılması’ konusu var gündemde. Öğrenci kardeşlerimin ısrarlı tweetleriyle kapıdan bacadan girmeleri yolda önümü kesmeleri sonucu konuyu görüşmek üzere yarın YÖK’e uğrayacağım. Merak etmeyin, Haluk abiniz yanınızda”

“SİZİ BİLGİLENDİRECEĞİZ”

Levent, bugün yaptığı paylaşımla da YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştüğünü aktardı. YÖK yürütme kurulu üyeleri ile toplantı yaptığını belirten Levent, şöyle dedi: “Yanlış bir algıdan bahsettiler. Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Piyano, Seramik gibi programlarda kesinlikle özel yetenek ile öğrenci alımı devam edecek. Bunun yanı sıra Animasyon,Grafik Resimleme,Moda Tasarımın da özel yeteneğe alınması konusunda kamuoyu beklentisi olduğunu ilettim.Bu konuda önüme Merkezi Yerleştirme’nin daha hakkaniyetli olduğunu ispatlayan raporlar koydular. Ekibimizle çalışıp sizleri sonra bilgilendireceğiz”