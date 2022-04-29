Halyna Hutchins’in ailesi sızan son görüntülerden sonra öfkeli

Rust görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in geçen yıl Alec Baldwin tarafından vurulduktan sonra sette ölmesine ait görüntülerin geçtiğimiz günlerde yayınlanmasından sonra Hutchins'in ailesi tepkili.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz ekim ayında Rust film setinde Alec Baldwin’in silahından çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. O zamandan beri Alec Baldwin dahil film yapımcıları pek çok kez çalışanlar tarafından ihmalkârlıkla suçlanmıştı.

Son olarak devam eden soruşturma kapsamında bir görevlinin vücut kamerasındaki görüntüler basına yansımış ve Hutchins’in son anları yayınlanmıştı.

Şimdi Hutchins ailesinin avukatı Brian Panish, bu hafta başında Santa Fe County Şerifi Adan Mendoza’ya gönderdiği mektupta, “Ofisinizin; Matthew, Halyna ve Andros Hutchins’in anayasal onur, mahremiyet, saygı ve adalet haklarına saygı duymasını talep ediyoruz. Ayrıca, ofisinizden Halyna Hutchins’in ölürken çekilen video görüntülerini kaldırmasını talep ediyoruz” diye yazdı.

Panish, “Bu videoyu yayınlamanın verdiği zarar onarılamaz olsa da videoyu kaldırmak ofisinizin daha fazla zarara neden olan suç ortaklığını sona erdirecek” diyerek devam etti.

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