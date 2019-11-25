Hande Doğandemir göçmen çocuklarla buluştu

‘Sen İstersen Dünya Değişir' sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce proje kapsamında Kars'a gide ünlü oyuncu, bu kez Mardin'de Kızılay Toplum Merkezi'ni ziyaret etti. Burada göçmen ve mülteci çocuklarla zaman geçiren Doğandemir, Kızılay çalışanları ile birlikte gelen yardımların düzenlenmesine yardımcı oldu.



‘MARDİN BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ’

“Projemiz her geçen gün büyüyor. Çocuklarla olmak güzeldi. Mardin beni derinden etkiledi” diyen Doğandemir, Mardin'de bağışçılar tarafından sağlanan kışlık ayakkabıların çocuklara ulaşmasına da yardımcı oldu. Projenin genel yönetmeni Erdal Murat Aktaş ise “Proje için uzun bir yola çıktık. Bu yolda yüzlerce insana dokunuyor ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazılarının hayatlarını olumlu yönde değiştirebilirsek ne mutlu bize. Mardin muhteşemdi, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.



Beykoz Üniversitesi'nin koordinasyonunda; Kızılay, Türk Alman Üniversitesi, UNESCO Türkiye ve birçok kurumun desteklediği ‘Sen İstersen Dünya Değişir', ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde göç, eğitim, açlık, tarihi değerlerin korunması, çevre, hayvan hakları ve çocuklara eşit yaşam hakkı gibi önemli konularda farkındalık yaratıp dikkat çekmeye yönelik kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi.