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‘Hanedanlar, İnsanlar ve Yerler’ Alfa Yayınlarından çıktı!
‘Hanedanlar, İnsanlar ve Yerler’ Alfa Yayınlarından çıktı!
Mehmet Fuad Köprülü külliyatının 11. kitabı Hanedanlar, İnsanlar ve Yerler Alfa Yayınlarından çıktı. Ardında 1500’den fazla kitap ve makale bırakan Mehmet Fuad Köprülü Türk edebiyatına büyük katkılarda bulunmuştur.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2019 - 21:31

Türkiye'de edebiyat tarihçiliğinin, hatta modern tarihçiliğin kurucularından sayılan Fuad Köprülü'nün en çok öne çıkan özelliklerinden biri de kaleminin verimli oluşudur. Yetmiş altı yıllık ömrünün neredeyse altmış seneye yakın kısmını yazmakla geçiren Köprülü, arkasında bin beş yüzün üzerinde kitap ve makale bırakmıştır. Köprülü'nün İslam Ansiklopedisi'nde yer alan yazılarının bir kısmı Köprülü Külliyatının ilk on cildinde kitaplaşmıştı.

Elinizdeki bu derlemeyle birlikte Altaylılardan Harizmşahlara, Avşarlardan Halaçlara ve Artukoğullarına, Âşıkpaşazade'den Firuzşah Tuğluk'a, Cengiz Han'dan Baybars'a ve Beyhakî'ye, Babur'dan Alıncak Kalesine kadar yazıları da böylece yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

“Onun, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı çeşitli maddeleri dikkatle gözden geçirenler, kendisinin ne kadar değişik sahalarda ve ne kadar selahiyetle kalem kullandığını görerek hayrete düşecekler, Köprülü'nün bütün bu yazılarında ayrıntılara fazla iltifat etmeksizin, hep esas noktalara temas etmeye çalıştığını fark edeceklerdir.”

– Orhan F. Köprülü

Son güncelleme: 21:34 - 16.08.2019
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