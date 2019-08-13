‘Hanedanlar, İnsanlar ve Yerler’ Alfa Yayınlarından çıktı!

Türkiye'de edebiyat tarihçiliğinin, hatta modern tarihçiliğin kurucularından sayılan Fuad Köprülü'nün en çok öne çıkan özelliklerinden biri de kaleminin verimli oluşudur. Yetmiş altı yıllık ömrünün neredeyse altmış seneye yakın kısmını yazmakla geçiren Köprülü, arkasında bin beş yüzün üzerinde kitap ve makale bırakmıştır. Köprülü'nün İslam Ansiklopedisi'nde yer alan yazılarının bir kısmı Köprülü Külliyatının ilk on cildinde kitaplaşmıştı.

Elinizdeki bu derlemeyle birlikte Altaylılardan Harizmşahlara, Avşarlardan Halaçlara ve Artukoğullarına, Âşıkpaşazade'den Firuzşah Tuğluk'a, Cengiz Han'dan Baybars'a ve Beyhakî'ye, Babur'dan Alıncak Kalesine kadar yazıları da böylece yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

“Onun, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı çeşitli maddeleri dikkatle gözden geçirenler, kendisinin ne kadar değişik sahalarda ve ne kadar selahiyetle kalem kullandığını görerek hayrete düşecekler, Köprülü'nün bütün bu yazılarında ayrıntılara fazla iltifat etmeksizin, hep esas noktalara temas etmeye çalıştığını fark edeceklerdir.”

– Orhan F. Köprülü