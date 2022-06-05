Hapisten çıkan Bill Cosby için yeni suçlamalar gündemde

Geçmişte 50'den fazla kadının cinsel saldırı suçlamalarıyla karşılaşan ve bu nedenle hapis cezası alan ABD'li aktör Bill Cosby'ye yeni bir suçlama daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda oyunculuğu dışında cinsel saldırı davalarıyla gündeme gelen ve 2018-2021 yılları arasında hapis yatan 84 yaşındaki aktör Bill Cosby’ye 1975 yılında gerçekleştirdiği iddia edilen bir saldırı suçlaması yapıldı.

Guardian’ın haberine göre, şimdi 61 yaşında olan kadın, saldırıya uğradığını iddia eden Judy Hoth’un davasıyla ilgili hukuk davası sırasında kürsüye çıktı.

Kadın, Bill Cosby’nin 1975’teki bir film setinde kendisini bir karavana götürüp kollarını hareket edemeyecek şekilde yakalayıp agresif bir şekilde öptüğünde 14 yaşında olduğunu ifade etti.

“Kaçmaya çalışıyordum. Çok şok ediciydi” ifadelerini kullanan kadın, Los Angeles’taki gerçekleşen davada çocukluğunda yaşadığı bu olayı paylaştı.

Kadın, sette, Cosby’nin bir sahne için taktığı papyonu düzeltmesine yardım etmesi için onu yalnız başına karavanına davet ettiğini söyledi.

“Hemen beni yakaladı. Beni, yüzümün her yerini öpmeye başladı. Beni sıkı sıkı tuttuğu için ondan kurtulamadım. Yaklaşık 30 saniye sonra kendini çekti ve gitti” diye iddiasını anlattı.

Mahkemede Cosby ve o zamanlar 14 yaşında olan kadının birlikte, gülümseyerek ve kolları ona dolanmış olarak çekildiği fotoğraflar gösterildi.

1970’lerin ortalarından kalma eski fotoğraflar, mahkumiyeti iptal edilen Cosby’ye karşı kalan son yasal iddialardan biri olan duruşmada büyük ilgi gördü.

Cuma günü ifade veren kadın, karavandan ayrıldıktan sonra, neler olduğunu şimdiye kadar kimseye söylemediğini söyledi.

Bill Cosby şimdiye dek kendisine yapılan bu iddiaların hiçbirini kabul etmedi.

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