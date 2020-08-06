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Harbiye Açıkhava’da konser vakti
Harbiye Açıkhava’da konser vakti
İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan Harbiye Açıkhava konserlerinde yıldız isimler ve gruplar sahne alacak.
Kültür Sanat 6 Ağustos 2020 - 12:14

KerkiSolfej’in düzenleyeceği konserlerde bu yıl, Sertab Erener, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Mor ve Ötesi, Erol Evgin, Levent Yüksel ve Duman sahne alacak.

Corona virüsüne karşı tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

HARBİYE AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ

18 Ağustos Salı – Sertab Erener
20 Ağustos Perşembe – Kenan Doğulu
22 Ağustos Cumartesi – Mabel Matiz
23 Ağustos Pazar – Ayta Sözeri
24 Ağustos Pazartesi – Mor ve Ötesi
25 Ağustos Salı – Erol Evgin
26 Ağustos Çarşamba – Levent Yüksel
27 Ağustos Perşembe – Duman

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