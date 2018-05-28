Harbiye Geceleri için geri sayım başladı

Yaz sezonunun heyecanla beklenen Harbiye Açıkhava Konserleri için geri sayım başladı. Harbiye Açıkhava Sahnesi, 12-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında gerçekleşecek olan Harbiye Açıkhava Konserleri 12 Temmuz akşamı Sıla konseri ile başlayacak.
12 Temmuz'da Sıla konseri ile açılışını yapacak olan Harbiye Açıkhava Konserleri'nde hayranlarının yoğun isteği üzerine Sıla 13 ve 14 Temmuz'da yine Harbiye'de sevenleriyle bir arada olacak.
YILDIZ TİLBE AÇIKHAVA'DA
Son çıkardığı ‘Yıldızlı Şarkılar' albümüyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe'de uzun bir aradan sonra yeniden Harbiye sahnesinde yer alacak. Şarkılarının yanı sıra sahne performansı da merakla beklenen Tilbe, 23 Temmuz akşamı Açıkhava izleyicisine unutamayacakları bir gece yaşatacak.
MÜZEYYEN AÇIKHAVA İZLEYİCİSİ İLE BULUŞUYOR
Yılın müzikal gösterisi Müzeyyen'de başarılı Türkiye turnesinin ardından Temmuz'da Açıkhava izleyicisi ile buluşacak. Şevval Sam'ın Müzeyyen Senar'ın unutulmaz eserlerini seslendirdiği müzikal, 16 Temmuz'da izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak. Bu yıl Yoluma Düşen Şarkılar turnesi ile il il Türkiye'yi gezen Funda Arar'da Harbiye gecelerinde sevenleriyle buluşacak. 20 Temmuz akşamı Açıkhava'da sahneye çıkacak olan sanatçının hayranları sahne performansını şimdiden heyecanla bekliyor. Müzikteki başarısı ile ünü sınırları aşan Romanyalı sanatçı Inna da 18 Temmuz akşamı sahne alacak.
YENİ ALBÜMDEN İLK KEZ
Harbiye konserlerinin vazgeçilmezlerinden Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Açıkhava konserinde seslendirecek.
LEVENT YÜKSEL'DEN 25. YIL KUTLAMASI
Pop müziğin en sevilen seslerinden Levent Yüksel, bu yıl Harbiye'de 25. sanat yılını kutlayacak. 19 Temmuz akşamı Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan başarılı sanatçı, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirecek.
MABEL MATİZ'İN İLK HARBİYE KONSERİ
Kendine özgü sesi ve yorumuyla son zamanların en beğenilen şarkıcılarından Mabel Matiz'de bu yıl ilk Harbiye konserine çıkacak. Sevenleriyle 29 Temmuz akşamı buluşacak olan Matiz, hem yeni albümünden şarkılar seslendirecek hem de bu konserle birlikte Türkiye turnesine başlayacak.
KARDEŞ TÜRKÜLER YENİDEN HARBİYE’DE
Son albümleri Yol ile büyük beğeni toplayan Kardeş Türküler de Türkçe, Kürtçe, Romeika, Boşnakça ve Arapça şarkılarını 29 Temmuz akşamı Açıkhava'da seslendirecek. Harbiye'de 25.sanat yılını da kutlayacak olan Kardeş Türküler'e sürpriz konuk sanatçılar da eşlik edecek
AÇIKHAVA’DA DUMAN ZAMANI
Sevilen şarkılarını Harbiye'de binlerce hayranıyla birlikte söyleyecek olan Duman, 1999 yılından bugüne dillere pelesenk olan ‘Seni Kendime Sakladım', ‘Elleri Ellerime', ‘Beni Yak' ve daha birçok hit şarkısını Harbiye'nin muhteşem atmosferinde seslendirecek.
KAPANIŞ EROL EVGİN'DEN
Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un Temmuz ayı Harbiye konserlerinin sonuncusunu ise 31 Temmuz akşamı Erol Evgin yapacak. En sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan Evgin, güçlü sesi ve performansıyla yine tadı damaklarda kalacak bir gece yaşatacak.
İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı
12 Temmuz 2018 Perşembe / Sıla
13 Temmuz 2018 Cuma / Sıla
14 Temmuz 2018 Cumartesi / Sıla
16 Temmuz 2018 Pazartesi / Şevval Sam
18 Temmuz 2018 Çarşamba / Inna
19 Temmuz 2018 Perşembe / Levent Yüksel
20 Temmuz 2018 Cuma / Funda Arar
23 Temmuz 2018 Pazartesi / Yıldız Tilbe
24 Temmuz 2018 Salı / Sibel Can
28 Temmuz 2018 Cumartesi / Mabel Matiz
29 Temmuz 2018 Pazar / Kardeş Türküler
30 Temmuz 2018 Pazar / Duman
31 Temmuz 2018 Pazartesi / Erol Evgin