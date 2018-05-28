Harbiye Geceleri için geri sayım başladı

İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri bu yıl da birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Konserlerde Sıla, Şevval Sam, Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, Mabel Matiz, Duman ve Kardeş Türküler Açıkhava’da en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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Yaz sezonunun heyecanla beklenen Harbiye Açıkhava Konserleri için geri sayım başladı. Harbiye Açıkhava Sahnesi, 12-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında gerçekleşecek olan Harbiye Açıkhava Konserleri 12 Temmuz akşamı Sıla konseri ile başlayacak.

12 Temmuz'da Sıla konseri ile açılışını yapacak olan Harbiye Açıkhava Konserleri'nde hayranlarının yoğun isteği üzerine Sıla 13 ve 14 Temmuz'da yine Harbiye'de sevenleriyle bir arada olacak.

YILDIZ TİLBE AÇIKHAVA'DA

Son çıkardığı ‘Yıldızlı Şarkılar' albümüyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe'de uzun bir aradan sonra yeniden Harbiye sahnesinde yer alacak. Şarkılarının yanı sıra sahne performansı da merakla beklenen Tilbe, 23 Temmuz akşamı Açıkhava izleyicisine unutamayacakları bir gece yaşatacak.

MÜZEYYEN AÇIKHAVA İZLEYİCİSİ İLE BULUŞUYOR

Yılın müzikal gösterisi Müzeyyen'de başarılı Türkiye turnesinin ardından Temmuz'da Açıkhava izleyicisi ile buluşacak. Şevval Sam'ın Müzeyyen Senar'ın unutulmaz eserlerini seslendirdiği müzikal, 16 Temmuz'da izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak. Bu yıl Yoluma Düşen Şarkılar turnesi ile il il Türkiye'yi gezen Funda Arar'da Harbiye gecelerinde sevenleriyle buluşacak. 20 Temmuz akşamı Açıkhava'da sahneye çıkacak olan sanatçının hayranları sahne performansını şimdiden heyecanla bekliyor. Müzikteki başarısı ile ünü sınırları aşan Romanyalı sanatçı Inna da 18 Temmuz akşamı sahne alacak.

YENİ ALBÜMDEN İLK KEZ

Harbiye konserlerinin vazgeçilmezlerinden Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz'da Harbiye Açıkhava konserinde seslendirecek.

LEVENT YÜKSEL'DEN 25. YIL KUTLAMASI

Pop müziğin en sevilen seslerinden Levent Yüksel, bu yıl Harbiye'de 25. sanat yılını kutlayacak. 19 Temmuz akşamı Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan başarılı sanatçı, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirecek.

MABEL MATİZ'İN İLK HARBİYE KONSERİ

Kendine özgü sesi ve yorumuyla son zamanların en beğenilen şarkıcılarından Mabel Matiz'de bu yıl ilk Harbiye konserine çıkacak. Sevenleriyle 29 Temmuz akşamı buluşacak olan Matiz, hem yeni albümünden şarkılar seslendirecek hem de bu konserle birlikte Türkiye turnesine başlayacak.

KARDEŞ TÜRKÜLER YENİDEN HARBİYE’DE

Son albümleri Yol ile büyük beğeni toplayan Kardeş Türküler de Türkçe, Kürtçe, Romeika, Boşnakça ve Arapça şarkılarını 29 Temmuz akşamı Açıkhava'da seslendirecek. Harbiye'de 25.sanat yılını da kutlayacak olan Kardeş Türküler'e sürpriz konuk sanatçılar da eşlik edecek

AÇIKHAVA’DA DUMAN ZAMANI



Sevilen şarkılarını Harbiye'de binlerce hayranıyla birlikte söyleyecek olan Duman, 1999 yılından bugüne dillere pelesenk olan ‘Seni Kendime Sakladım', ‘Elleri Ellerime', ‘Beni Yak' ve daha birçok hit şarkısını Harbiye'nin muhteşem atmosferinde seslendirecek.

KAPANIŞ EROL EVGİN'DEN

Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un Temmuz ayı Harbiye konserlerinin sonuncusunu ise 31 Temmuz akşamı Erol Evgin yapacak. En sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan Evgin, güçlü sesi ve performansıyla yine tadı damaklarda kalacak bir gece yaşatacak.

İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı

12 Temmuz 2018 Perşembe / Sıla

13 Temmuz 2018 Cuma / Sıla

14 Temmuz 2018 Cumartesi / Sıla

16 Temmuz 2018 Pazartesi / Şevval Sam

18 Temmuz 2018 Çarşamba / Inna

19 Temmuz 2018 Perşembe / Levent Yüksel

20 Temmuz 2018 Cuma / Funda Arar

23 Temmuz 2018 Pazartesi / Yıldız Tilbe

24 Temmuz 2018 Salı / Sibel Can

28 Temmuz 2018 Cumartesi / Mabel Matiz

29 Temmuz 2018 Pazar / Kardeş Türküler

30 Temmuz 2018 Pazar / Duman

31 Temmuz 2018 Pazartesi / Erol Evgin