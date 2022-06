Harbiye, uluslararası sanatçıları ağırlayacak

30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyan Gipsy Kings by Andre Reyes, 28 Haziran’da Harbiye'de sahneye çıkacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'un en prestijli konser mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, uluslararası sanatçıların sahne alacağı “34 Calling” konser serisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Kültür A.Ş.'nin organizasyonuyla gerçekleşecek seri yarın Hooverphonic with Orchestra konseri ile başlayacak. Belçikalı grup, Türkiye'de ilk kez gerçekleştireceği orkestral performansıyla sevenleriyle buluşacak. 34 Calling; 13 Haziran'da ise dünyaca ünlü kamança ustası Mark Eliyahu'yu ağırlayacak. Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan; eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu'ya sahnede sürpriz isimlerin eşlik edeceği konser, İstanbul'da kamança rüzgarı estirecek.

Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak olan gruplardan biri de Latin müziğin efsanesi Gipsy Kings by Andre Reyes. 60 milyon albüm satışı ve sahne performanslarıyla 30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyan Gipsy Kings by Andre Reyes, 28 Haziran'da sahneye çıkacak. Müzikseverlerle buluşacak bir diğer isim post rock grubu Godspeed You! Black Emperor… Post rock sahnesinin öncü ve en önemli gruplarından olan Montrealli grup, 13 Temmuz'da sahne alacak. Konser biletleri Biletix'ten alınabilecek.