Harbiye’de alkışlarla dolu iki gün

Besteci ve söz yazarı Zülfü Livaneli ile orkestra şefi Rengim Gökmen’i aynı sahnede buluşturan Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye Açıkhava’daki ikinci gününde de ayakta alkışlandı.

Konserin açılışını bu proje için Oğuzhan Nazım'ın özel olarak bestelediği ‘Livaneli Üvertürü' ile yapan Rengim Gökmen ve orkestrası konukların büyük beğenisini topladı. Sahneye ilk olarak ‘Merhaba' şarkısını seslendirmek için çıkan Zülfü Livaneli ise, “Ben uzun zamandır konser vermiyordum ancak Rengim Gökmen ve böyle muhteşem bir orkestra ile bu sahnede olmayı geri çeviremedim” sözleriyle projeye olan beğenisini dile getirdi.

TEZKEREYİ ALDI KONSERE GELDİ

Konseri dinlemeye gelenler arasında askerden yeni dönen Manuş Baba, Zülfü Livaneli'nin yakın dostu Ahmet Mümtaz Taylan, 6 yıl önce yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan da vardı.



KONSER SONRASI PASTALI KUTLAMA

Konser sonrasında tüm ekip bir aradayken sürpriz pasta kesimi yapıldı. Pastayı Zülfü Livaneli, Rengim Gökmen, Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi, Turgut Kerki ve Ata Karataş birlikte kesti.