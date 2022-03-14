Harem-i Hümayun yüzde 80 tamam

Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem-i Hümayun bölümünün çalışmalarının yüzde 80’ni tamamlandı. Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi'nin restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyaretçilerin gezilebileceği alanların kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

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Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümündeki restorasyon çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Harem Hümayun’un Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi ilk kez ziyarete açılırken, gezilebilecek alan kapasitesi de iki katına çıkarılacak.

“BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE ZİYARETE AÇACAĞIZ”

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, restorasyon çalışması hakkında bilgi verdi:

“Topkapı Sarayı Harem bölümü aslında iki kısımdan oluşuyor. Birincisi Harem’de yaşayanların bölümü, bunlar valide sultan, padişah, hanım sultanlar ve şehzadelerin bölümüdür. İkincisi ise Harem’e hizmet edenlerin bölümüdür. Bunların başında cariyeler gelmektedir.”



“Cariyeler Taşlığı olarak isimlendirdiğimiz kısımın bir tarafında hamamları, diğer tarafında Kadın Efendiler daireleri bulunmaktadır. Hemen yanında Cariyeler Koğuşu, alt kısımda da Cariyeler Hastanesi (Harem Hastanesi) bulunmaktadır. Birkaç ay içerisinde de bu kısımları ziyarete açacağız.”

“Gerek Cariyeler Taşlığı, gerek Kara Ağalar Taşlığı ve diğer kısımlarda sürdürdüğümüz restorasyon yüzde 80 oranında tamamlandı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. İki yıldır çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. En önemli kısımlar ise buralardaki kalem işleridir. Bizim kalemkarlarımız tarafından özenle bunlar yürütülmektedir. Aslına uygun, orijinal bir halde sürdürülüyor.” (İHA)