Harika çocuk İlyun Bürkev’e ödül

Ülkemizi dünyada gururlandıran 11 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev, Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde ‘Sanatta Uluslararası Başarıları ile İlham Veren Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü. Ödül töreni öncesinde piyano performansı da sergileyen Bürkev, dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Küçük yaşına, 6 ödül, 4 birincilik sığdıran Bürkev, son olarak Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkmıştı.

“Türkiye için Değer” ilkesiyle düzenlenen “Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni” bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markayı ve Türkiye'nin değerli isimlerini bir araya getirdi. 10 Ocak 2020 Cuma günü bakanların, devlet erkânının, iş ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılımıyla Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleşen ödül töreninde Türkiye'nin genç yeteneği piyanist İlyun Bürkev de ‘Sanatta Uluslararası Başarıları ile İlham Veren Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü. Törende kısa bir performans da sergileyen İlyun Bürkev, dinleyicilerden büyük beğeni aldı.



11 YAŞINDA, 6 ÖDÜLÜN SAHİBİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun tarafından verilen piyano eğitimine devam eden Bürkev, aynı zamanda Devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay tarafından da ‘veliahtım' olarak nitelendiriyor. Piyanonun ‘harika çocuğu' 11 yaşındaki İlyun Bürkev'in dünya çapında saygın müzik otoritelerinden kazandığı altı ödülü bulunuyor. Son olarak Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev, geçtiğimiz yıl İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ve ‘Special Prize For Musicality' ödüllerini kazanmıştı.