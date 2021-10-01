Harman yerinde piyano resitali

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Bayburt’ta patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile resital sundu.

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Bayburt Demirözü'ndeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nce düzenlenen ‘Harman Şenliği' etkinliklerine katılan devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı. Onay, harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile konser verdi. Anadolu'da kaybolmaya yüz tütmüş kültürlere dikkati çeken ve dünyaca ünlü bestekarların eserlerine yer veren Onay'ın performansı beğeni topladı.

Onay, Bayburt'un klasik müzik sanatçıları arasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi.

‘ÇOK ETKİLENDİM'

Onay, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Avrupa'da yılın müzesi olması beni çok heyecanlandırdı. Ödülün açıklanmasını müteakip tebrik ettim ve gurur duydum, ülkem adına. Ben de kendi alanımda katkı koymak için burada bir konser vermeyi arzu ettim. Ülkemin bu güzel köşesinden dünyaya verilen mesajları, müziğimle zenginleştirebilirsem ne mutlu bana. Toprağına ve ülkesine aşık Bayburt halkına bir iz bırakabilirsem, çok mutlu olacağım. Kadim Anadolu Kültürü'nün en değerli noktalarından biri olan Bayburtluların, ülkemize ve dünyaya katacakları birçok güzellik olduğuna inanıyorum. Müzeden çok etkilendim, kültür mirasımızı muhteşem bir atmosferde görünür kılmışlar” dedi. Sanatçı Gülsin Onay'ı Bayburt'ta konuk etmekten çok mutluluk duyduklarını kaydeden Müze Kurucusu Kenan Yavuz da kendisine ve katkı sunanlara teşekkür etti. (DHA)