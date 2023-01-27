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Harrison Ford yapımcılara duyurdu: “Eşimle çalışmak istiyorum”

Dünyaca ünlü aktör Harrison Ford, kendisi gibi oyuncu eşi Calista Flockhart ile birlikte çalışmayı çok istediğini ancak bu arzusunun henüz gerçekleşemediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:15 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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Harrison Ford yapımcılara duyurdu: “Eşimle çalışmak istiyorum”

Yeni komedi dizisi “Shrinking”in galasında konuşan ünlü oyuncu Harrison Ford (80), 2002 yılından beri birlikte olduğu ve 2010 yılında evlendiği eşi Calista Flockhart (58) ile birlikte çalışma olasılıklarından bahsetti.

Harrison Ford, Calista Flockhart…

YAPIMCILARA GÖZ KIRPTI

“Ally McBeal” dizisiyle tanınan Calista Flockhart’ın, 22 yaşındaki oğulları Liam’a odaklanmak için oyunculuk kariyerine ara verdiğini ve yakın zamanda yeniden oyunculuk yapmaya başladığını söyleyen Ford, birlikte çalışmak istediklerini de belirtti.

“Birlikte yapabileceğimiz bir iş bulmayı çok isteriz. Ancak henüz uygun bir proje bulamadık,” diyen Ford, yeni projeler için yapımcılara göz kırptı.

Geçtiğimiz aralık ayında The New York Times’a konuşan aktör, 80 yaşında film ve TV’lerde yer almanın “zorluğundan” da bahsetti.

Yakın zamanda sektörden emekli olmaya niyeti olmadığını söyleyen aktör, “Bunu seviyorum. Bir film yapma mücadelesini ve sürecini seviyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Hayatımı bunu yaparak geçirdim” diye ekledi.

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