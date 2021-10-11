Harrison Ford’a Indiana Jones sürprizi: Hayranları kostümle sete koştu

Indiana Jones'un beşinci filmi için kamera karşısına geçen Harrison Ford, unutulmaz karakterin kostümünü giyen hayranlarıyla sette fotoğraf çektirdi.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un efsanevi yıldızlarından Harrison Ford, Indiana Jones serisinin beşinci filminin çekimlerine geri döndü.

Omzundaki sakatlık nedeniyle bir süre setlerden uzak kalan 79 yaşındaki Ford, ikonikleşmiş karakteri canlandırmak için yeniden kamera karşısına geçti.

Filmin İtalya’daki çekimlerinde Ford güzel bir sürprizle karşılaştı. Çekimleri takip eden filmin hayranları, Indiana Jones’un kıyafetlerini giyerek Ford’la bir araya geldi. Hayranlarının bu jestini geri çevirmeyen Ford, onlarla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.