Harrison Ford’dan kayıp kredi kartını getiren polislerle hatıra fotoğrafı
Indiana Jones serisinin beşinci filmi için İtalya'da çekim yapan Harrison Ford, kaybettiği kredi kartını getiren polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Omzundaki sakatlık nedeniyle bir süre ara verdiği Indiana Jones serisinin beşinci filminin çekimlerine geri dönen Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Harrison Ford, İtalya’da talihsiz bir olay yaşadı.
Sicilya’da gerçekleştirilen çekimlerdeki boş gününde Mondello bölgesini dolaşan 79 yaşındaki aktör kredi kartını kaybetti. Aynı bölgedeki bir turist Ford’un kartını bularak polis merkezine teslim etti.
Polislerin kartı getirmesiyle büyük mutluluk yaşayan Ford, bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.