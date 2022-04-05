Harrison Ford’un yeni projesi belli oldu

Harrison Ford, AppleTV+'ın Shrinking isimli komedi dizisinde rol alacak. Başarılı oyuncuya How I Met Your Mother'da tanınan isim Jason Segel eşlik edecek.

Sozcu.com.tr

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Sinema ve televizyon dünyasından haberler yayınlayan Deadline’ın haberine göre; Harrison Ford’un, Jason Segel ile yeni bir Apple TV+ komedisi olan Shrinking’de rol alması planlanıyor. Ford, Dr. Phil Rhodes’u canlandıracak. Apple TV+ tarafından yapılan açıklamada, Fordd’un canlandıracağı karakter, kuralları çiğnemeye ve danışanlarına tam olarak ne düşündüğünü söylemeye başlayan yas tutan bir terapist olarak tanımlanıyor. Eğitimini ve etiği göz ardı eden terapist, kendini hem insanların yaşamlarında hem de kendi yaşamında büyük, çalkantılı değişiklikler yaparken buluyor.

Ford’un televizyondaki son olarak görünüşü 1993’te The Young Indiana Jones Chronicles’ın bir bölümüydü. Ford, gelecek yıl vizyona girecek olan devam filminde Indiana Jones rolünü tekrar oynayacak.

Harrison Ford’a eşlik eden Jason Segel ise en çok How I Met Your Mother’daki Marshall rolüyle tanınıyor.

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