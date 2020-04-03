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Harry Potter evreninin kapıları açıldı
Harry Potter evreninin kapıları açıldı
J.K. Rowling yeni bir internet sitesi kurdu. Sitede Harry Potter dünyasına dair birçok veri bulunuyor. 
Kültür Sanat 3 Nisan 2020 - 11:06

Yazar J.K. Rowling, corona virüsünden korunmak için evlerine çekilen çocuklar için yeni bir internet sitesi kurdu. Bu siteyle Harry Potter evreninin kapıları çocuklara online olarak sunuldu.

Harry Potter Evde adlı internet sitesini faaliyete geçiren 54 yaşındaki yazar, sihri evlere taşıyacak.

Bu sayede Harry Potter maceralarına ve onun dünyasına ait pek çok malzemeye evden online olarak ulaşılabilecek. Videolar, yap-bozlar, bulmacalar ve daha fazlası sitede olacak.

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