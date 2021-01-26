Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran iddia: Bu kez dizi oluyor

Kitapları ve beyaz perdeye uyarlanan filmleriyle kült bir seriye dönüşen Harry Potter, şimdi de televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Hollywood Reporter’ın haberine göre HBO Max kanalı ve Warner Bros, JK Rowling’in sihir dünyasını yeni jenerasyona taşımak için çalışmalara başladı. Bu kez dizi olarak yayınlanması beklenen proje için sürecin fikir aşamasında olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran haberler sonrası, yetkililerden açıklama geldi. Hayranları düş kırıklığına uğratan açıklamada, “Halihazırda geliştirilmekte olan bir Harry Potter projesi yoktur” denildi.

Ancak haberini yapım şirketinin içinden isimsiz bir kaynağa dayandıran Hollywood Reporter, yetkililerin birkaç formül üzerinde çalıştığını ve sık sık toplantılar yaptığını öne sürdü. Haberde, senarist ya da oyuncu kadrosuna ilişkin bir detaya ise yer verilmedi.