10 TL’ye aldığı Harry Potter kitabı zengin etti

Dört kız kardeş, rahmetli annelerinin 1 sterline (yaklaşık 10 TL) aldığı Harry Potter kitabının 30 bin sterlin (yaklaşık 300.000 TL) değerinde olmasıyla şaşkına döndü.

2005 yılında meme kanserinden hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni, çocuklarını okumaya teşvik etmek için elinden geleni yapıyor ve evi kitaplarla dolduruyordu. Genç kadın, hediye olarak aldığı bir kitabın yıllar sonra kızlarının hayatını değiştirebileceğinden ise habersiz bir şekilde bir okuldan sadece 1 sterline Harry Potter serisinin ilk kitabını aldı.

“CENNETTEN GÖNDERİLEN BİR HEDİYE”

Yaklaşık 20 yıl önce 1 sterline alınan Harry Potter ve Felsefe Taşının özelliği ise sert kapakla basılmış 500 kitaptan sadece biri olması. Staffordshire’daki Hansons Auctioneers’da müzayedeye çıkacak olan kitabın, 20.000 – 30.000 £ arasında bir gelir getirmesi bekleniyor.

Annelerinin ismini vermek istemeyen dört kardeş, 1 sterline alınan Harry Potter kitabının 30.000 sterlin değerinde olduğuna inanamazken, bu durumu “cennetten gönderilen bir hediye” olarak adlandırdı.

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısına ait sınırlı kopyalardan biri, daha önce de Hansons Auctioneers’da düzenlenen müzayedede 33 bin sterline satılmıştı.

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