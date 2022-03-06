Harry Potter oyuncusu Covid nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Harry Potter ve Melez Prens filminde Ron'un sevgilisi Lavender Brown olarak izleyici karşısına çıkan Jessie Cave, hamileyken Covid'e yakalandı. Cave, hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Jessie Cave, dördüncü çocuğuna hamileyken Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kariyerinde en çok Lavender Brown rolüyle tanınan oyuncu, virüsün kendisini çok etkilediğini ve semptomlarının haftalardır sürdüğünü söyledi.

34 yaşındaki Cave, 200.000’den fazla Instagram takipçisine bir hastane yatağında yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Cave, virüsün kendisini nasıl etkilediğini de anlattı.

Cave ve sevgilisi komedyen Alfie Brown’ın en küçüğü Ekim 2020’de doğan üç çocuğu var.

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