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Harry Potter özel şovunda büyük hata

Harry Potter 20. yıl özel şovunda serinin başrol oyuncularının çocukluk fotoğraflarına yer verilirken büyük bir hataya imza atıldı. Emma Watson'ın fotoğrafı yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı yayınlandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:57 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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Harry Potter özel şovunda büyük hata

HBO Max, uzun zamandır beklenen birleşmeyi yayınladı. Harry Potter: Return to Hogwarts isimli şov, yayınlanan fragmanlar, özel kliplerle hayranlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Ancak şovda özensiz detaylar izleyenlerin canını sıktı.

Serinin üç ana kahramanı konuşurken, bir taraftan da çocukluk fotoğrafları ekrana geldi. Ancak özel şovda Harry Potter filmlerinin 8’inde çalışkan cadı Hermione Granger’ı oynayan Watson’ın bir resmini göstermek yerine, onun yerine aktris Emma Roberts’ın eski bir fotoğrafı ekranda parladı.

Hayranlardan biri Twitter’da, bu Emma Watson değil; Emma Roberts diyerek bu fotoğrafı paylaştı.

Harry Potter ve Emma Watson hayranları hatayı hemen fark etti. Hayranların böyle özel bir gösteri için yapılan hazırlığın özensiz olduğunu sosyal medyada konuşurken, bazısı da yapılan hatayı utanç verici olarak değerlendirdi.

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