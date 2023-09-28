Harry Potter serisinin Dumbledore’u Michael Gambon hayatını kaybetti

Harry Potter sersinde Profesör Albus Dumbledore rolüyle tüm dünyada tanınan Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Harry Potter serisine üçüncü film olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’nda katılıp seri bitine kadar yer alan Sir Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Eşi Lady Gambon ve oğlu Fergus adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sör Michael Gambon’un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sevgili kocam ve babam Michael, zatürre nöbetinin ardından eşi Anne ve oğlu Fergus’la birlikte hastanede huzur içinde öldü. Michael 82 yaşındaydı. Bu acı verici dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz.”

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